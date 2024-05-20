Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено

В інших містах:

Медпрепарати Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Херсон, вул. Кулика Іллюші, 139/4 Всього: упаковка (1) 308,04 Економія: -17,27 грн 290,77 грн Забронювати

Аптека копійка Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Дніпро, просп. Героїв, 30-Д Всього: упаковка (1) 303,01 Економія: -12,24 грн 290,77 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Бориспіль, вул. Київський Шлях, 84 Всього: упаковка (1) 273,06 Економія: -16,86 грн 256,20 грн Забронювати

Аптека копійка Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Київ, вул. Тростянецька, 47 Всього: упаковка (2) 301,70 Економія: -10,93 грн 290,77 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Київ, вул. Бальзака Оноре, 60 Всього: упаковка (1) 306,12 Економія: -15,35 грн 290,77 грн Забронювати