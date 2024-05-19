Аптека низьких цін Детальніше Зачинено Відчиняється за 35 хв Графік роботи Київ, вул. Бальзака Оноре, 60 Всього: упаковка (1) 305,74 Економія: -14,97 грн 290,77 грн Забронювати

Аптека копійка Детальніше Зачинено Відчиняється за 35 хв Графік роботи Київ, вул. Тростянецька, 47 Всього: упаковка (2) 305,22 Економія: -14,45 грн 290,77 грн Забронювати

В інших містах:

Аптека низьких цін Детальніше Зачинено Відчиняється за 35 хв Графік роботи Бориспіль, вул. Київський Шлях, 84 Всього: упаковка (1) 269,62 Економія: -13,42 грн 256,20 грн Забронювати

Аптека копійка Детальніше Зачинено Відчиняється за 35 хв Графік роботи Дніпро, просп. Героїв, 30-Д Всього: упаковка (1) 306,50 Економія: -15,73 грн 290,77 грн Забронювати

Медпрепарати Детальніше Зачинено Відчиняється за 35 хв Графік роботи Херсон, вул. Кулика Іллюші, 139/4 Всього: упаковка (1) 304,81 Економія: -14,04 грн 290,77 грн Забронювати