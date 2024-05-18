Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено

В інших містах:

Аптека копійка Детальніше Відчинено Зачиняється за 18 хв Графік роботи Дніпро, просп. Героїв, 30-Д Всього: упаковка (1) 306,50 Економія: -15,73 грн 290,77 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Бориспіль, вул. Київський Шлях, 84 Всього: упаковка (1) 269,62 Економія: -13,42 грн 256,20 грн Забронювати

Аптека копійка Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Київ, вул. Тростянецька, 47 Всього: упаковка (2) 305,22 Економія: -14,45 грн 290,77 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Київ, вул. Бальзака Оноре, 60 Всього: упаковка (1) 305,74 Економія: -14,97 грн 290,77 грн Забронювати

Медпрепарати Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Херсон, вул. Кулика Іллюші, 139/4 Всього: упаковка (1) 304,81 Економія: -14,04 грн 290,77 грн Забронювати