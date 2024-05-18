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Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяЗасоби для очищення і тонізації шкіри обличчяRHYSIOBEBE ОЧИЩУЮЧА РІДИНА ДЛЯ ШКІРИ "MUSTELA BEBE" тм "MUSTELA"Ціни в аптеках

RHYSIOBEBE ОЧИЩУЮЧА РІДИНА ДЛЯ ШКІРИ "MUSTELA BEBE" тм "MUSTELA" 300 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (138023) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 30-Д
Всього: упаковка (1)
300,31
Економія: -9,54 грн
290,77 грн
В інших містах:
Медпрепарати
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Херсон, вул. Кулика Іллюші, 139/4
Всього: упаковка (1)
308,42
Економія: -17,65 грн
290,77 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 84
Всього: упаковка (1)
272,49
Економія: -16,29 грн
256,20 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Тростянецька, 47
Всього: упаковка (2)
305,66
Економія: -14,89 грн
290,77 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бальзака Оноре, 60
Всього: упаковка (1)
309,41
Економія: -18,64 грн
290,77 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом