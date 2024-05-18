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БАЛЬЗАМ НА ЖИРО-ВОСКОВІЙ ОСНОВІ КОСМЕТИЧНИЙ "ТРОЯНДА І ВАНІЛЬ" 15 мл - Харків (153681) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Ювілейний, 94-А
Всього: упаковка (1)
83,38 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 88-Б
Всього: упаковка (1)
87,55 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 19 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 272-Д
Всього: упаковка (1)
87,55 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чугуїв, бульв. Комарова Космонавта, 3
Всього: упаковка (1)
83,38 грн
Економ аптека
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Відчинено Зачиняється за 19 хв
Чугуїв, вул. Давній вал, 32
Всього: упаковка (1)
83,38 грн
Мiська сiмейна аптека
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Відчинено Зачиняється за 19 хв
Красноград, м-н 3-й, 31
Всього: упаковка (1)
88,96 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 19 хв
Красноград, вул. Полтавська, 91
Всього: упаковка (1)
84,72 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 19 хв
Охтирка, вул. Шевченка, 3
Всього: упаковка (1)
87,55 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється за 19 хв
Машівка, вул. Незалежності, 123
Всього: упаковка (1)
93,18 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, просп. Миру, 30-А
Всього: упаковка (1)
88,96 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 19 хв
Полтава, вул. Небесної Сотні, 61
Всього: упаковка (1)
83,38 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Чураївни, 3/2
Всього: упаковка (1)
83,38 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 19 хв
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 37
Всього: упаковка (1)
83,38 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Зіньківська, 4-А
Всього: упаковка (1)
83,38 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Європейська, 60-А
Всього: упаковка (1)
97,43 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Європейська, 104
Всього: упаковка (1)
83,38 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Мазепи Івана, 3
Всього: упаковка (1)
84,72 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. 23-го Вересня, 11
Всього: упаковка (1)
87,55 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Великотирнівська, 35/2
Всього: упаковка (1)
83,38 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернівка, вул. Пушкіна, 2
Всього: упаковка (1)
83,38 грн