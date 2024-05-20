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БАЛЬЗАМ НА ЖИРО-ВОСКОВІЙ ОСНОВІ КОСМЕТИЧНИЙ "МИГДАЛЬ І КАКАО" 15 мл - Одеса (153680) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Бугаївська, 21-В
Всього: упаковка (1)
106,15 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 18
Всього: упаковка (1)
97,31 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/6
Всього: упаковка (1)
97,31 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Генуезька, 3-Б
Всього: упаковка (1)
92,88 грн
Аптека tas
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 15
Всього: упаковка (1)
88,46 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Вільямса Академіка, 93/1
Всього: упаковка (1)
106,14 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, бульв. Десантний, 1
Всього: упаковка (1)
97,31 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Чорноморськ, вул. Данченка, 7/64-Н
Всього: упаковка (1)
107,04 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 340
Всього: упаковка (1)
88,46 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 312
Всього: упаковка (1)
88,46 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23/5
Всього: упаковка (1)
88,46 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Соборна, 7
Всього: упаковка (1)
88,45 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Миру, 1/1
Всього: упаковка (1)
107,04 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 142/3
Всього: упаковка (1)
97,31 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 9
Всього: упаковка (1)
88,46 грн
Мiська сiмейна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Подільськ, просп. Перемоги, 11/37
Всього: упаковка (1)
88,46 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Первомайськ, вул. Шевченка Тараса, 20/1
Всього: упаковка (1)
88,46 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Балта, вул. Любомирська, 191-А
Всього: упаковка (1)
88,46 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Ізмаїл, просп. Незалежності, 56
Всього: упаковка (1)
91,11 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Ізмаїл, вул. Болградська, 80
Всього: упаковка (1)
88,45 грн