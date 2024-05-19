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БАЛЬЗАМ НА ЖИРО-ВОСКОВІЙ ОСНОВІ КОСМЕТИЧНИЙ "МИГДАЛЬ І КАКАО" 15 мл - Львів (153680) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 29 хв
Львів, вул. Городоцька, 141/143
Всього: упаковка (1)
97,31 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Пасічна, 84-А
Всього: упаковка (2)
88,46 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Сокаль, вул. Тартаківська, 2
Всього: упаковка (1)
91,11 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 29 хв
Івано-Франківськ, вул. Тролейбусна, 1
Всього: упаковка (2)
88,46 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Крихівці, вул. Слобідська, 2
Всього: упаковка (1)
97,31 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Хоткевича, 65
Всього: упаковка (1)
91,11 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Чорновола В'ячеслава, 12
Всього: упаковка (1)
102,17 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, вул. Лесі Українки, 61
Всього: упаковка (3)
97,31 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ковель, вул. Незалежності, 108
Всього: упаковка (1)
88,46 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Свалява, вул. Головна, 76/15
Всього: упаковка (1)
88,46 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Коломия, вул. Вільде, 2
Всього: упаковка (1)
88,46 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 29 хв
Ужгород, вул. Капушанська, 21
Всього: упаковка (1)
88,46 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, просп. Свободи, 3
Всього: упаковка (1)
88,46 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Капушанська, 47
Всього: упаковка (1)
97,31 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Вілмоша Ковача, 17
Всього: упаковка (1)
102,18 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хуст, вул. Карпатської Січі, 40
Всього: упаковка (1)
97,30 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Берегове, пл. Кошута, 3
Всього: упаковка (1)
97,30 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вараш, пл. Незалежності, 10
Всього: упаковка (1)
97,31 грн
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Тернопільська, 34-А
Всього: упаковка (1)
92,87 грн
Мiська сiмейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 52
Всього: упаковка (1)
88,46 грн