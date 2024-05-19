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БАЛЬЗАМ НА ЖИРО-ВОСКОВІЙ ОСНОВІ КОСМЕТИЧНИЙ "МИГДАЛЬ І КАКАО" 15 мл - Київ (153680) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 53 аптеках
Віталюкс
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Київ, узвіз Кловський, 14/24
Всього: упаковка (1)
92,88 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 47
Всього: упаковка (1)
88,46 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Саксаганського, 42
Всього: упаковка (1)
91,11 грн
Віталюкс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (2)
88,46 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 47-А
Всього: упаковка (1)
88,46 грн
Віталюкс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Павлівська, 17
Всього: упаковка (2)
88,46 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Всього: упаковка (1)
101,73 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 34
Всього: упаковка (1)
92,88 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бандери Степана, 26-В
Всього: упаковка (1)
88,46 грн
Аптекар
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Київ, вул. Антоновича, 170/172
Всього: упаковка (1)
88,46 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 143/2
Всього: упаковка (1)
92,88 грн
Віталюкс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Преображенська, 8-Б
Всього: упаковка (1)
97,30 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 4
Всього: упаковка (1)
88,46 грн
Аптека tas
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Джохара Дудаєва / Лондонська, 1/7
Всього: упаковка (1)
92,88 грн
Аптека вашої сім'ї
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 6-Б
Всього: упаковка (1)
88,46 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гетьмана Вадима, 6
Всього: упаковка (1)
101,73 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 6
Всього: упаковка (1)
88,46 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гетьмана Вадима, 6-Б
Всього: упаковка (1)
101,73 грн
Віталюкс
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Миколайчука Івана, 7-А
Всього: упаковка (1)
92,88 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Березняківська, 36-Ж
Всього: упаковка (2)
97,31 грн