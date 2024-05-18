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БАЛЬЗАМ НА ЖИРО-ВОСКОВІЙ ОСНОВІ КОСМЕТИЧНИЙ "МИГДАЛЬ І КАКАО" 15 мл - Харків (153680) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється за 19 хв
Харків, вул. Молочна, 1
Всього: упаковка (1)
91,11 грн
В інших містах:
Мiська сiмейна аптека
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Відчинено Зачиняється за 19 хв
Красноград, м-н 3-й, 31
Всього: упаковка (1)
92,87 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 19 хв
Красноград, вул. Полтавська, 91
Всього: упаковка (1)
88,46 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, просп. Миру, 30-А
Всього: упаковка (1)
92,88 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Зіньківська, 4-А
Всього: упаковка (2)
88,46 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Мазепи Івана, 3
Всього: упаковка (1)
88,46 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. 23-го Вересня, 11
Всього: упаковка (1)
92,88 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Великотирнівська, 35/2
Всього: упаковка (1)
97,30 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Павлоград, вул. Соборна, 93/2
Всього: упаковка (1)
88,46 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Павлоград, вул. Шевченка, 67
Всього: упаковка (1)
97,31 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Павлоград, вул. Полтавська, 129/5
Всього: упаковка (1)
88,46 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Калинова, 3
Всього: упаковка (1)
88,46 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 65-Б
Всього: упаковка (1)
88,46 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 4
Всього: упаковка (1)
97,30 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Мануйлівський, 77-Б
Всього: упаковка (1)
88,46 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миргород, вул. Гоголя, 102-А
Всього: упаковка (2)
88,46 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
Всього: упаковка (3)
111,89 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 72-А
Всього: упаковка (1)
88,46 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Пастера, 2
Всього: упаковка (1)
97,30 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 2-Б
Всього: упаковка (1)
88,46 грн