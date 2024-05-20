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Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяЗасоби для очищення і тонізації шкіри обличчяPURI-SENSILIQUE ТОНІК ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ НІЖНИЙ ОСВІЖАЮЧИЙ "PHARMACERIS"Ціни в аптеках

PURI-SENSILIQUE ТОНІК ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ НІЖНИЙ ОСВІЖАЮЧИЙ "PHARMACERIS" 1638 200 мл - Запоріжжя (150343) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (2)
452,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (2)
452,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 19
Всього: упаковка (3)
452,00 грн
В інших містах:
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, бульв. Платонова, 3-А
Всього: упаковка (1)
452,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Героїв, 23-Д
Всього: упаковка (1)
452,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 35
Всього: упаковка (2)
452,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Героїв Крут, 12
Всього: упаковка (2)
452,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 46
Всього: упаковка (4)
452,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 68
Всього: упаковка (3)
452,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Дніпро, вул. Словацького Юліуша, 10
Всього: упаковка (3)
452,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 121
Всього: упаковка (1)
372,40 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Б
Всього: упаковка (2)
452,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 89
Всього: упаковка (1)
452,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Рудницького Степана, 1-Б
Всього: упаковка (3)
452,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Покров, вул. Центральна, 39-А
Всього: упаковка (3)
452,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Свободи, 30
Всього: упаковка (2)
443,51 грн
Подорожник
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Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 5
Всього: упаковка (3)
452,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Новомосковськ, вул. Сучкова, 34
Всього: упаковка (2)
401,07 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Павлоград, вул. Незалежності, 166/1
Всього: упаковка (1)
452,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Павлоград, вул. Шевченка, 128
Всього: упаковка (3)
452,00 грн