Всі аптеки України
Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яPANTHENOL АЕРОЗОЛЬ З ОХОЛОДЖУЮЧИМ ЕФЕКТОМЦіни в аптеках

PANTHENOL АЕРОЗОЛЬ З ОХОЛОДЖУЮЧИМ ЕФЕКТОМ 150 мл - Запоріжжя (299186) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:30
Кропивницький, вул. Тельнова Євгена, 2-Г
Всього: упаковка (1)
144,17
Економія: -15,11 грн
129,06 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Незалежності, 15/18
Всього: упаковка (1)
140,08
Економія: -11,17 грн
128,91 грн
Свк фарм
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
Всього: упаковка (8)
94,00
Економія: -2,82 грн
91,18 грн
Свк фарм
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
Всього: упаковка (2)
94,00
Економія: -7,52 грн
86,48 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Зарічанська, 11
Всього: упаковка (1)
142,60
Економія: -13,53 грн
129,07 грн
Соціальна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 17
Всього: упаковка (1)
153,80 грн
Аптека 3і
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Заліщики, вул. Бандери Степана, 94-В
Всього: упаковка (1)
231,90 грн
Аптека 3і
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Жовква, вул. Запорізька, 1
Всього: упаковка (1)
109,30 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом