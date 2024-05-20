Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено

В інших містах:

Аптека низьких цін Детальніше Відчинено Зачиняється о 19:30 Графік роботи Кропивницький, вул. Тельнова Євгена, 2-Г Всього: упаковка (1) 144,17 Економія: -15,11 грн 129,06 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Кропивницький, вул. Незалежності, 15/18 Всього: упаковка (1) 140,08 Економія: -11,17 грн 128,91 грн Забронювати

Свк фарм Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Київ, вул. Драгоманова, 6/1 Всього: упаковка (8) 94,00 Економія: -2,82 грн 91,18 грн Забронювати

Свк фарм Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146 Всього: упаковка (2) 94,00 Економія: -7,52 грн 86,48 грн Забронювати

Аптека копійка Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Хмельницький, вул. Зарічанська, 11 Всього: упаковка (1) 142,60 Економія: -13,53 грн 129,07 грн Забронювати

Соціальна аптека Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Волочиськ, вул. Незалежності, 17 Всього: упаковка (1) 153,80 грн Забронювати

Аптека 3і Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Заліщики, вул. Бандери Степана, 94-В Всього: упаковка (1) 231,90 грн

Аптека 3і Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Жовква, вул. Запорізька, 1 Всього: упаковка (1) 109,30 грн