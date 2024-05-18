Всі аптеки України
Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яPANTHENOL АЕРОЗОЛЬ З ОХОЛОДЖУЮЧИМ ЕФЕКТОМЦіни в аптеках

PANTHENOL АЕРОЗОЛЬ З ОХОЛОДЖУЮЧИМ ЕФЕКТОМ 150 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (299186) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Тельнова Євгена, 2-Г
Всього: упаковка (1)
143,81
Економія: -14,75 грн
129,06 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Незалежності, 15/18
Всього: упаковка (1)
142,58
Економія: -13,67 грн
128,91 грн
Свк фарм
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
Всього: упаковка (9)
94,00
Економія: -2,82 грн
91,18 грн
Свк фарм
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
Всього: упаковка (2)
94,00
Економія: -7,52 грн
86,48 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Зарічанська, 11
Всього: упаковка (1)
146,33
Економія: -17,26 грн
129,07 грн
Соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 17
Всього: упаковка (1)
153,80 грн
Аптека 3і
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Заліщики, вул. Бандери Степана, 94-В
Всього: упаковка (1)
231,90 грн
Аптека 3і
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Жовква, вул. Запорізька, 1
Всього: упаковка (1)
109,30 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом