Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено

В інших містах:

Аптека низьких цін Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Кропивницький, вул. Тельнова Євгена, 2-Г Всього: упаковка (1) 143,81 Економія: -14,75 грн 129,06 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Кропивницький, вул. Незалежності, 15/18 Всього: упаковка (1) 142,58 Економія: -13,67 грн 128,91 грн Забронювати

Свк фарм Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Київ, вул. Драгоманова, 6/1 Всього: упаковка (9) 94,00 Економія: -2,82 грн 91,18 грн Забронювати

Свк фарм Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146 Всього: упаковка (2) 94,00 Економія: -7,52 грн 86,48 грн Забронювати

Аптека копійка Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Хмельницький, вул. Зарічанська, 11 Всього: упаковка (1) 146,33 Економія: -17,26 грн 129,07 грн Забронювати

Соціальна аптека Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Волочиськ, вул. Незалежності, 17 Всього: упаковка (1) 153,80 грн Забронювати

Аптека 3і Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Заліщики, вул. Бандери Степана, 94-В Всього: упаковка (1) 231,90 грн

Аптека 3і Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Жовква, вул. Запорізька, 1 Всього: упаковка (1) 109,30 грн