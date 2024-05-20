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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яPANTHENOL АЕРОЗОЛЬ З СОКОМ АЛОЕ ВЕРАЦіни в аптеках

PANTHENOL АЕРОЗОЛЬ З СОКОМ АЛОЕ ВЕРА 150 мл - Запоріжжя (299183) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Покров, вул. Центральна, 52
Всього: упаковка (1)
146,74
Економія: -14,77 грн
131,97 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Олександрія, просп. Соборний, 96
Всього: упаковка (1)
150,78
Економія: -23,90 грн
126,88 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Світловодськ, вул. Героїв України, 104
Всього: упаковка (1)
153,87
Економія: -22,95 грн
130,92 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Чобану Степана, 13-Г
Всього: упаковка (1)
153,75
Економія: -19,37 грн
134,38 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Переяслав, вул. Хмельницького Богдана, 102
Всього: упаковка (1)
89,86
Економія: -7,83 грн
82,03 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 84
Всього: упаковка (1)
95,42
Економія: -11,00 грн
84,42 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
Всього: упаковка (9)
94,00
Економія: -2,82 грн
91,18 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Васильків, вул. Грушевського Михайла, 17-А
Всього: упаковка (1)
67,62
Економія: -4,99 грн
62,63 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Васильків, вул. Грушевського Михайла, 10-В
Всього: упаковка (2)
69,09
Економія: -6,46 грн
62,63 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Васильків, вул. Грушевського Михайла, 22/2
Всього: упаковка (2)
143,06
Економія: -12,75 грн
130,31 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
Всього: упаковка (3)
94,00
Економія: -7,52 грн
86,48 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Боярка, вул. Хрещатик, 4-А
Всього: упаковка (1)
138,87
Економія: -12,79 грн
126,08 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Чернігів, вул. Шевченка, 22
Всього: упаковка (1)
176,60
Економія: -21,21 грн
155,39 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 17
Всього: упаковка (1)
170,20
Економія: -17,34 грн
152,86 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
Всього: упаковка (1)
94,41
Економія: -9,78 грн
84,63 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
Всього: упаковка (1)
177,07
Економія: -24,44 грн
152,63 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:15
Гусятин, просп. Незалежності, 1-А/1-Б
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-22 - 19:00
132,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Чернівці, вул. Руська, 273
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-22 - 19:00
132,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернівці, вул. Руська, 201-Б
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-22 - 18:00
132,90 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Токи, вул. Шевченка Тараса, 46
Всього: упаковка (1)
153,80 грн