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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яPANTHENOL АЕРОЗОЛЬ З СОКОМ АЛОЕ ВЕРАЦіни в аптеках

PANTHENOL АЕРОЗОЛЬ З СОКОМ АЛОЕ ВЕРА 150 мл - Харків (299183) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 20 хв
Світловодськ, вул. Героїв України, 104
Всього: упаковка (1)
149,62
Економія: -18,70 грн
130,92 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 20 хв
Олександрія, просп. Соборний, 96
Всього: упаковка (1)
150,28
Економія: -23,40 грн
126,88 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 20 хв
Покров, вул. Центральна, 52
Всього: упаковка (1)
144,01
Економія: -12,04 грн
131,97 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 20 хв
Кропивницький, вул. Чобану Степана, 13-Г
Всього: упаковка (1)
154,27
Економія: -19,89 грн
134,38 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Переяслав, вул. Хмельницького Богдана, 102
Всього: упаковка (1)
89,72
Економія: -7,69 грн
82,03 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 84
Всього: упаковка (1)
94,61
Економія: -10,19 грн
84,42 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 17
Всього: упаковка (1)
167,53
Економія: -14,67 грн
152,86 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 20 хв
Чернігів, вул. Шевченка, 22
Всього: упаковка (1)
176,17
Економія: -20,78 грн
155,39 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 20 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 82
Всього: упаковка (1)
96,51
Економія: -11,88 грн
84,63 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 20 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 18
Всього: упаковка (1)
171,34
Економія: -18,71 грн
152,63 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
Всього: упаковка (9)
94,00
Економія: -2,82 грн
91,18 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється за 20 хв
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
Всього: упаковка (3)
94,00
Економія: -7,52 грн
86,48 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Васильків, вул. Грушевського Михайла, 17-А
Всього: упаковка (1)
68,61
Економія: -5,98 грн
62,63 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Васильків, вул. Грушевського Михайла, 10-В
Всього: упаковка (2)
67,84
Економія: -5,21 грн
62,63 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Васильків, вул. Грушевського Михайла, 22/2
Всього: упаковка (2)
141,38
Економія: -11,07 грн
130,31 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Боярка, вул. Хрещатик, 4-А
Всього: упаковка (1)
137,22
Економія: -11,14 грн
126,08 грн
Аптека
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Зачинено
Токи, вул. Шевченка Тараса, 46
Всього: упаковка (1)
153,80 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Гусятин, просп. Незалежності, 1-А/1-Б
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
132,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 20 хв
Хоростків, вул. Незалежності, 64-А
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
132,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 20 хв
Копичинці, вул. Ринок, 8-А
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
132,90 грн