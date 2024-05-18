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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яPANTHENOL АЕРОЗОЛЬ З СОКОМ АЛОЕ ВЕРАЦіни в аптеках

PANTHENOL АЕРОЗОЛЬ З СОКОМ АЛОЕ ВЕРА 150 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (299183) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Покров, вул. Центральна, 52
Всього: упаковка (1)
143,69
Економія: -11,72 грн
131,97 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Олександрія, просп. Соборний, 96
Всього: упаковка (1)
149,63
Економія: -22,75 грн
126,88 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Світловодськ, вул. Героїв України, 104
Всього: упаковка (1)
153,62
Економія: -22,70 грн
130,92 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кропивницький, вул. Чобану Степана, 13-Г
Всього: упаковка (1)
152,82
Економія: -18,44 грн
134,38 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Переяслав, вул. Хмельницького Богдана, 102
Всього: упаковка (1)
89,08
Економія: -7,05 грн
82,03 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 84
Всього: упаковка (1)
95,62
Економія: -11,20 грн
84,42 грн
Свк фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
Всього: упаковка (9)
94,00
Економія: -2,82 грн
91,18 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Васильків, вул. Грушевського Михайла, 17-А
Всього: упаковка (1)
67,33
Економія: -4,70 грн
62,63 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Васильків, вул. Грушевського Михайла, 10-В
Всього: упаковка (2)
69,44
Економія: -6,81 грн
62,63 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Васильків, вул. Грушевського Михайла, 22/2
Всього: упаковка (2)
140,53
Економія: -10,22 грн
130,31 грн
Свк фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
Всього: упаковка (3)
94,00
Економія: -7,52 грн
86,48 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Боярка, вул. Хрещатик, 4-А
Всього: упаковка (1)
141,38
Економія: -15,30 грн
126,08 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 22
Всього: упаковка (1)
174,47
Економія: -19,08 грн
155,39 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 17
Всього: упаковка (1)
171,00
Економія: -18,14 грн
152,86 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
Всього: упаковка (1)
94,09
Економія: -9,46 грн
84,63 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
Всього: упаковка (1)
172,74
Економія: -20,11 грн
152,63 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Гусятин, просп. Незалежності, 1-А/1-Б
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
132,90 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:30
Токи, вул. Шевченка Тараса, 46
Всього: упаковка (1)
153,80 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Руська, 273
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
132,90 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Руська, 201-Б
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
132,90 грн