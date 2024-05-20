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АРОМАКОМПОЗИЦІЯ СУМІШ ЕФІРНИХ ОЛІЙ НАТУРАЛЬНИХ 10 мл "заспокійлива" - Запоріжжя (85435) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Бочарова, 1
Всього: упаковка (1)
97,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 2-А
Всього: упаковка (1)
97,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сорочинська, 5
Всього: упаковка (1)
97,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Зестафонська, 22
Всього: упаковка (1)
97,00 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Панікахи, 28-Д
Всього: упаковка (1)
97,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 45-Д
Всього: упаковка (2)
97,00 грн
Сімейна аптека
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Відчинено Зачиняється за 31 хв
Дніпро, бульв. Слави, 28
Всього: упаковка (1)
97,00 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється за 01 хв
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 22-Д
Всього: упаковка (1)
74,50
Економія: -4,83 грн
69,67 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Дніпро, бульв. Слави, 5-Ж
Всього: упаковка (2)
97,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 01 хв
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 119
Всього: упаковка (2)
97,00 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 17
Всього: упаковка (1)
99,77
Економія: -11,22 грн
88,55 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється за 31 хв
Дніпро, просп. Героїв, 11-Б
Всього: упаковка (1)
97,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 31 хв
Дніпро, просп. Героїв, 4-А
Всього: упаковка (2)
99,91 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 31 хв
Дніпро, просп. Героїв, 2
Всього: упаковка (1)
101,85 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 102-Д
Всього: упаковка (2)
99,91 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
Всього: упаковка (1)
95,30
Економія: -11,87 грн
83,43 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, просп. Трубників, 25-А
Всього: упаковка (1)
111,55 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється за 01 хв
Дніпро, вул. Шевченка Тараса, 9
Всього: упаковка (1)
105,30
Економія: -10,10 грн
95,20 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 20
Всього: упаковка (1)
97,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 31 хв
Дніпро, бульв. Єкатеринославський, 1
Всього: упаковка (2)
106,70 грн