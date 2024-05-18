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АРОМАКОМПОЗИЦІЯ СУМІШ ЕФІРНИХ ОЛІЙ НАТУРАЛЬНИХ 10 мл "заспокійлива" - Харків (85435) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (1)
104,77
Економія: -10,16 грн
94,61 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (1)
122,63
Економія: -18,30 грн
104,33 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 20 хв
Харків, просп. Науки, 39
Всього: упаковка (1)
97,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 33
Всього: упаковка (1)
103,55
Економія: -8,94 грн
94,61 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 20 хв
Харків, вул. Проскури Академіка, 3-В
Всього: упаковка (1)
97,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 20 хв
Харків, просп. Перемоги, 50-Е
Всього: упаковка (1)
97,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 20 хв
Харків, просп. Перемоги, 73-В
Всього: упаковка (1)
97,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 88-Б
Всього: упаковка (1)
101,85 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чугуїв, бульв. Комарова Космонавта, 3
Всього: упаковка (2)
97,00 грн
Мiська сiмейна аптека
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Відчинено Зачиняється за 20 хв
Красноград, м-н 3-й, 31
Всього: упаковка (1)
101,85 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 20 хв
Охтирка, пров. Харківський, 3
Всього: упаковка (1)
102,74
Економія: -7,70 грн
95,04 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється за 20 хв
Машівка, вул. Незалежності, 123
Всього: упаковка (1)
97,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Зіньківська, 4-А
Всього: упаковка (1)
97,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Європейська, 104
Всього: упаковка (1)
97,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Мазепи Івана, 3
Всього: упаковка (1)
97,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. 23-го Вересня, 11
Всього: упаковка (1)
101,85 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 20 хв
Суми, вул. Петропавлівська, 60
Всього: упаковка (1)
97,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Павлоград, вул. Соборна, 93/2
Всього: упаковка (2)
97,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Павлоград, вул. Шевченка, 67
Всього: упаковка (1)
97,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Першотравенськ, вул. Незалежності, 3
Всього: упаковка (1)
97,00 грн