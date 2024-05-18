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АРОМАКОМПОЗИЦІЯ СУМІШ ЕФІРНИХ ОЛІЙ НАТУРАЛЬНИХ 10 мл "Оздоровлююча" - Харків (85434) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Дніпро, бульв. Слави, 3-Р
Всього: упаковка (1)
93,39
Економія: -11,81 грн
81,58 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Козацька, 1/1
Всього: упаковка (2)
95,52
Економія: -10,74 грн
84,78 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Черкаси, вул. Самійла Кішки, 216
Всього: упаковка (1)
100,49
Економія: -6,98 грн
93,51 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Черкаси, вул. Онопрієнко, 2
Всього: упаковка (1)
101,43
Економія: -9,57 грн
91,86 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Канів, вул. Енергетиків, 12-А
Всього: упаковка (2)
106,25
Економія: -3,19 грн
103,06 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Щасливе, шосе Харківське, 1-В
Всього: упаковка (1)
126,55
Економія: -3,80 грн
122,75 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Бровари, вул. Київська, 241
Всього: упаковка (1)
126,55
Економія: -3,80 грн
122,75 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Бровари, вул. Київська, 156
Всього: упаковка (2)
106,25
Економія: -3,19 грн
103,06 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, шосе Харківське, 144-Б
Всього: упаковка (1)
126,55
Економія: -3,80 грн
122,75 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 4
Всього: упаковка (1)
106,25
Економія: -3,19 грн
103,06 грн
Будь здоровий
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Гришка Михайла, 5
Всього: упаковка (1)
106,25
Економія: -3,19 грн
103,06 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 12
Всього: упаковка (1)
106,25
Економія: -3,19 грн
103,06 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Закревського Миколи, 59/1
Всього: упаковка (1)
94,04
Економія: -9,62 грн
84,42 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Бальзака Оноре, 91/29-А
Всього: упаковка (2)
106,25
Економія: -3,19 грн
103,06 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється за 20 хв
Київ, просп. Воскресенський, 36
Всього: упаковка (1)
106,25
Економія: -3,19 грн
103,06 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Інженерна, 1
Всього: упаковка (1)
126,55
Економія: -3,80 грн
122,75 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Столичне, 103/3
Всього: упаковка (1)
126,55
Економія: -3,80 грн
122,75 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Заболотного Академіка, 37
Всього: упаковка (1)
98,50
Економія: -2,96 грн
95,54 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
Всього: упаковка (1)
126,55
Економія: -3,80 грн
122,75 грн
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Лісники, вул. Ватутіна, 170
Всього: упаковка (2)
106,25
Економія: -3,19 грн
103,06 грн