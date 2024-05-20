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АРОМАКОМПОЗИЦІЯ СУМІШ ЕФІРНИХ ОЛІЙ НАТУРАЛЬНИХ 10 мл "Хвойна лазня" - Запоріжжя (85424) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (1)
132,55 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Бочарова, 1
Всього: упаковка (1)
132,55 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 31 хв
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 21
Всього: упаковка (1)
132,55 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 31 хв
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 15
Всього: упаковка (2)
132,55 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Зестафонська, 22
Всього: упаковка (1)
132,55 грн
В інших містах:
Сімейна аптека
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Відчинено Зачиняється за 31 хв
Дніпро, бульв. Слави, 28
Всього: упаковка (1)
132,55 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 29
Всього: упаковка (1)
132,55 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Дніпро, бульв. Слави, 5-Ж
Всього: упаковка (1)
132,55 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 01 хв
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 119
Всього: упаковка (2)
132,55 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Інженерна, 1
Всього: упаковка (1)
122,92
Економія: -18,38 грн
104,54 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється за 01 хв
Дніпро, просп. Героїв, 11-К
Всього: упаковка (1)
110,31
Економія: -8,44 грн
101,87 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 31 хв
Дніпро, просп. Героїв, 4-А
Всього: упаковка (1)
136,53 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Науки, 105
Всього: упаковка (1)
167,50
Економія: -16,55 грн
150,95 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 188/1
Всього: упаковка (2)
169,48
Економія: -15,66 грн
153,82 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється за 01 хв
Дніпро, просп. Поля Олександра, 121
Всього: упаковка (2)
170,42
Економія: -13,72 грн
156,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, просп. Трубників, 7-А
Всього: упаковка (1)
113,29
Економія: -15,98 грн
97,31 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, просп. Трубників, 15
Всього: упаковка (1)
109,45
Економія: -17,02 грн
92,43 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
Всього: упаковка (2)
169,32
Економія: -21,09 грн
148,23 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, просп. Трубників, 25-А
Всього: упаковка (2)
152,43 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється за 01 хв
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (1)
113,30
Економія: -14,19 грн
99,11 грн