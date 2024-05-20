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АРОМАКОМПОЗИЦІЯ СУМІШ ЕФІРНИХ ОЛІЙ НАТУРАЛЬНИХ 10 мл "Протизастудна" - Запоріжжя (85416) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (1)
107,43
Економія: -17,24 грн
90,19 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, перех. Соборний / Фортечна, 81/49
Всього: упаковка (1)
111,06
Економія: -13,91 грн
97,15 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 19
Всього: упаковка (1)
109,01
Економія: -10,68 грн
98,33 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 01 хв
Запоріжжя, вул. Космічна, 96
Всього: упаковка (1)
107,94
Економія: -15,78 грн
92,16 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 31 хв
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 34
Всього: упаковка (1)
107,99
Економія: -13,12 грн
94,87 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 01 хв
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 30
Всього: упаковка (1)
107,93
Економія: -14,42 грн
93,51 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 123
Всього: упаковка (1)
109,32
Економія: -16,33 грн
92,99 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, просп. Трубників, 15
Всього: упаковка (1)
107,28
Економія: -16,68 грн
90,60 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 34-Б
Всього: упаковка (1)
89,54
Економія: -5,65 грн
83,89 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Луговська, 248
Всього: упаковка (2)
110,66
Економія: -13,10 грн
97,56 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 01 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: упаковка (1)
107,91
Економія: -17,31 грн
90,60 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється за 01 хв
Дніпро, вул. Калинова, 11-Б
Всього: упаковка (1)
128,30
Економія: -9,94 грн
118,36 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 01 хв
Павлоград, вул. Західнодонбаська, 3-А
Всього: упаковка (1)
109,47
Економія: -10,04 грн
99,43 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Металургів, 62-Д
Всього: упаковка (1)
107,66
Економія: -7,81 грн
99,85 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Катеринівська, 1-А
Всього: упаковка (1)
107,95
Економія: -10,39 грн
97,56 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Гірничих Інженерів, 1
Всього: упаковка (1)
108,17
Економія: -8,74 грн
99,43 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
Всього: упаковка (1)
107,96
Економія: -8,11 грн
99,85 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 01 хв
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 35-Б
Всього: упаковка (1)
109,18
Економія: -12,45 грн
96,73 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Олександрія, просп. Соборний, 96
Всього: упаковка (1)
108,66
Економія: -17,23 грн
91,43 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кременчук, вул. Небесної Сотні, 11
Всього: упаковка (1)
110,65
Економія: -13,50 грн
97,15 грн