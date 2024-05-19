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АРОМАКОМПОЗИЦІЯ СУМІШ ЕФІРНИХ ОЛІЙ НАТУРАЛЬНИХ 10 мл "Протизастудна" - Львів (85416) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 17 хв
Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
Всього: упаковка (1)
108,77
Економія: -18,11 грн
90,66 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 17 хв
Дрогобич, пл. Ринок, 27
Всього: упаковка (1)
108,11
Економія: -14,46 грн
93,65 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 17 хв
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (1)
107,29
Економія: -11,40 грн
95,89 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 17 хв
Бровари, вул. Грушевського Михайла, 17/1
Всього: упаковка (1)
108,05
Економія: -19,19 грн
88,86 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Переяслав, вул. Хмельницького Богдана, 102
Всього: упаковка (1)
107,05
Економія: -8,72 грн
98,33 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кропивницький, просп. Європейський, 13-А
Всього: упаковка (1)
110,93
Економія: -20,33 грн
90,60 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Лубни, пл. Ярмаркова, 2-А
Всього: упаковка (1)
121,00
Економія: -15,43 грн
105,57 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Конотоп, просп. Миру, 83
Всього: упаковка (1)
108,96
Економія: -14,50 грн
94,46 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 66
Всього: упаковка (1)
108,90
Економія: -20,04 грн
88,86 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Олександрія, просп. Соборний, 96
Всього: упаковка (1)
108,07
Економія: -16,64 грн
91,43 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кременчук, вул. Небесної Сотні, 11
Всього: упаковка (1)
108,43
Економія: -11,28 грн
97,15 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кременчук, просп. Свободи, 31
Всього: упаковка (1)
110,89
Економія: -17,90 грн
92,99 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Миргород, вул. Гоголя, 114
Всього: упаковка (2)
105,03
Економія: -8,02 грн
97,01 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Шостка, вул. Свободи, 22
Всього: упаковка (1)
106,47
Економія: -15,27 грн
91,20 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 35-Б
Всього: упаковка (1)
108,98
Економія: -12,25 грн
96,73 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Гірничих Інженерів, 1
Всього: упаковка (1)
107,96
Економія: -8,53 грн
99,43 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
Всього: упаковка (1)
110,74
Економія: -10,89 грн
99,85 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Катеринівська, 1-А
Всього: упаковка (1)
109,66
Економія: -12,10 грн
97,56 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Великотирнівська, 35/2
Всього: упаковка (1)
119,43
Економія: -11,44 грн
107,99 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Соборності, 64-Е
Всього: упаковка (2)
105,86
Економія: -8,34 грн
97,52 грн