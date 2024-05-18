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АРОМАКОМПОЗИЦІЯ СУМІШ ЕФІРНИХ ОЛІЙ НАТУРАЛЬНИХ 10 мл "Протизастудна" - Харків (85416) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (1)
108,76
Економія: -16,23 грн
92,53 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 33
Всього: упаковка (2)
107,18
Економія: -9,25 грн
97,93 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Чугуїв, вул. Музейна, 9
Всього: упаковка (1)
108,15
Економія: -10,63 грн
97,52 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Охтирка, пров. Харківський, 3
Всього: упаковка (1)
105,85
Економія: -7,92 грн
97,93 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Охтирка, пров. Харківський, 2
Всього: упаковка (1)
105,30
Економія: -8,29 грн
97,01 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Полтава, вул. Соборності, 64-Е
Всього: упаковка (2)
108,69
Економія: -11,17 грн
97,52 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Полтава, вул. Великотирнівська, 35/2
Всього: упаковка (1)
119,63
Економія: -11,64 грн
107,99 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Павлоград, вул. Західнодонбаська, 3-А
Всього: упаковка (1)
111,13
Економія: -11,70 грн
99,43 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Дніпро, вул. Калинова, 11-Б
Всього: упаковка (1)
128,21
Економія: -9,85 грн
118,36 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Дніпро, вул. Луговська, 248
Всього: упаковка (2)
109,14
Економія: -11,58 грн
97,56 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 34-Б
Всього: упаковка (1)
87,95
Економія: -4,06 грн
83,89 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Миргород, вул. Гоголя, 114
Всього: упаковка (2)
108,97
Економія: -11,96 грн
97,01 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: упаковка (1)
107,12
Економія: -16,52 грн
90,60 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Кам'янське, просп. Металургів, 62-Д
Всього: упаковка (1)
108,18
Економія: -8,33 грн
99,85 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 123
Всього: упаковка (1)
107,10
Економія: -14,11 грн
92,99 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Кременчук, просп. Свободи, 31
Всього: упаковка (1)
108,32
Економія: -15,33 грн
92,99 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Кременчук, вул. Небесної Сотні, 11
Всього: упаковка (1)
110,07
Економія: -12,92 грн
97,15 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Лубни, пл. Ярмаркова, 2-А
Всього: упаковка (1)
119,14
Економія: -13,57 грн
105,57 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (1)
109,72
Економія: -19,53 грн
90,19 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Запоріжжя, перех. Соборний / Фортечна, 81/49
Всього: упаковка (1)
107,34
Економія: -10,19 грн
97,15 грн