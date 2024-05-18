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АРОМАКОМПОЗИЦІЯ СУМІШ ЕФІРНИХ ОЛІЙ НАТУРАЛЬНИХ 10 мл "Протизастудна" - Дніпро (Дніпропетровськ) (85416) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: упаковка (1)
107,12
Економія: -16,52 грн
90,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 123
Всього: упаковка (1)
107,10
Економія: -14,11 грн
92,99 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Луговська, 248
Всього: упаковка (1)
109,14
Економія: -11,58 грн
97,56 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 34-Б
Всього: упаковка (1)
87,95
Економія: -4,06 грн
83,89 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Калинова, 11-Б
Всього: упаковка (1)
128,21
Економія: -9,85 грн
118,36 грн
В інших містах:
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Металургів, 62-Д
Всього: упаковка (1)
108,18
Економія: -8,33 грн
99,85 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (1)
109,72
Економія: -19,53 грн
90,19 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Павлоград, вул. Західнодонбаська, 3-А
Всього: упаковка (1)
111,13
Економія: -11,70 грн
99,43 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Соборний / Фортечна, 81/49
Всього: упаковка (1)
107,34
Економія: -10,19 грн
97,15 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 19
Всього: упаковка (1)
106,37
Економія: -8,04 грн
98,33 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Космічна, 96
Всього: упаковка (1)
110,19
Економія: -18,03 грн
92,16 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 34
Всього: упаковка (1)
107,76
Економія: -12,89 грн
94,87 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 30
Всього: упаковка (1)
107,61
Економія: -14,10 грн
93,51 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Нікополь, просп. Трубників, 15
Всього: упаковка (1)
107,22
Економія: -16,62 грн
90,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Катеринівська, 1-А
Всього: упаковка (1)
108,86
Економія: -11,30 грн
97,56 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Великотирнівська, 35/2
Всього: упаковка (1)
119,44
Економія: -11,45 грн
107,99 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Соборності, 64-Е
Всього: упаковка (2)
108,97
Економія: -11,45 грн
97,52 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кременчук, вул. Небесної Сотні, 11
Всього: упаковка (1)
110,07
Економія: -12,92 грн
97,15 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кременчук, просп. Свободи, 31
Всього: упаковка (1)
108,32
Економія: -15,33 грн
92,99 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кременчук, вул. Небесної Сотні, 22/13
Всього: упаковка (1)
107,19
Економія: -11,81 грн
95,38 грн