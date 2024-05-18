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АРОМАКОМПОЗИЦІЯ СУМІШ ЕФІРНИХ ОЛІЙ НАТУРАЛЬНИХ 10 мл "Альпійскі трави" - Дніпро (Дніпропетровськ) (498839) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Європейська, 21
Всього: упаковка (1)
105,35
Економія: -8,69 грн
96,66 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Миргород, вул. Гоголя, 114
Всього: упаковка (1)
105,64
Економія: -9,49 грн
96,15 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Охтирка, пров. Харківський, 2
Всього: упаковка (1)
104,37
Економія: -8,22 грн
96,15 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Охтирка, пров. Харківський, 3
Всього: упаковка (1)
104,92
Економія: -7,86 грн
97,06 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Лубни, пл. Ярмаркова, 2-А
Всього: упаковка (1)
106,50
Економія: -13,78 грн
92,72 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Сумгаїтська, 39
Всього: упаковка (1)
73,31
Економія: -3,00 грн
70,31 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Сміла, вул. Соборна, 91
Всього: упаковка (2)
104,81
Економія: -10,37 грн
94,44 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Черкаси, вул. Онопрієнко, 2
Всього: упаковка (1)
106,94
Економія: -11,19 грн
95,75 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 35
Всього: упаковка (1)
111,10
Економія: -3,33 грн
107,77 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Гмирі Бориса, 17
Всього: упаковка (1)
105,59
Економія: -14,49 грн
91,10 грн
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Лісники, вул. Ватутіна, 170
Всього: упаковка (1)
111,10
Економія: -3,33 грн
107,77 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, шосе Харківське, 144-Б
Всього: упаковка (1)
111,10
Економія: -3,33 грн
107,77 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Столичне, 103/3
Всього: упаковка (1)
111,10
Економія: -3,33 грн
107,77 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 40
Всього: упаковка (1)
111,10
Економія: -3,33 грн
107,77 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Інженерна, 1
Всього: упаковка (1)
111,10
Економія: -3,33 грн
107,77 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лаврухіна, 3
Всього: упаковка (1)
107,25
Економія: -15,14 грн
92,11 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (1)
105,83
Економія: -10,79 грн
95,04 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41
Всього: упаковка (1)
111,10
Економія: -3,33 грн
107,77 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Бандери Степана, 23
Всього: упаковка (1)
111,10
Економія: -3,33 грн
107,77 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вишневе, вул. Приймаченко Марії, 26-А
Всього: упаковка (1)
105,70
Економія: -7,73 грн
97,97 грн