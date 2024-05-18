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АРОМАКОМПОЗИЦІЯ СУМІШ ЕФІРНИХ ОЛІЙ НАТУРАЛЬНИХ 10 мл "Протизастудна" - Харків (373470) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Економ аптека
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Відчинено Зачиняється за 22 хв
Чугуїв, вул. Давній вал, 32
Всього: упаковка (1)
170,83 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Кам'янське, просп. Перемоги, 26
Всього: упаковка (1)
170,83 грн
Економна аптека
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Зачинено
Запоріжжя, вул. Чарівна, 131
Всього: упаковка (1)
190,93 грн
Мед-сервіс
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Кривий Ріг, вул. Десантна, 13-А
Всього: упаковка (1)
190,93 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Канів, вул. Енергетиків, 12-А
Всього: упаковка (3)
111,75
Економія: -3,35 грн
108,40 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Щасливе, шосе Харківське, 1-В
Всього: упаковка (1)
111,75
Економія: -3,35 грн
108,40 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Бровари, вул. Київська, 241
Всього: упаковка (1)
126,70
Економія: -3,80 грн
122,90 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Бровари, вул. Київська, 156
Всього: упаковка (2)
111,75
Економія: -3,35 грн
108,40 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, шосе Харківське, 144-Б
Всього: упаковка (1)
111,75
Економія: -3,35 грн
108,40 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 4
Всього: упаковка (1)
111,75
Економія: -3,35 грн
108,40 грн
Будь здоровий
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Гришка Михайла, 5
Всього: упаковка (3)
111,75
Економія: -3,35 грн
108,40 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 12
Всього: упаковка (2)
111,75
Економія: -3,35 грн
108,40 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Бальзака Оноре, 91/29-А
Всього: упаковка (3)
111,75
Економія: -3,35 грн
108,40 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється за 22 хв
Київ, просп. Воскресенський, 36
Всього: упаковка (1)
111,75
Економія: -3,35 грн
108,40 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Інженерна, 1
Всього: упаковка (2)
111,75
Економія: -3,35 грн
108,40 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Столичне, 103/3
Всього: упаковка (1)
111,75
Економія: -3,35 грн
108,40 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Заболотного Академіка, 37
Всього: упаковка (2)
111,75
Економія: -3,35 грн
108,40 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
Всього: упаковка (3)
111,75
Економія: -3,35 грн
108,40 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 176
Всього: упаковка (3)
111,75
Економія: -3,35 грн
108,40 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (1)
111,75
Економія: -3,35 грн
108,40 грн