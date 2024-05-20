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АРОМАКОМПОЗИЦІЯ СУМІШ ЕФІРНИХ ОЛІЙ НАТУРАЛЬНИХ 10 мл "Енергетичний захист" - Запоріжжя (294229) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 155
Всього: упаковка (1)
134,89
Економія: -11,96 грн
122,93 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 35
Всього: упаковка (1)
137,10
Економія: -4,11 грн
132,99 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється за 33 хв
Канів, вул. Енергетиків, 12-А
Всього: упаковка (1)
140,95
Економія: -4,23 грн
136,72 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Конотоп, просп. Миру, 83
Всього: упаковка (1)
137,55
Економія: -18,06 грн
119,49 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється за 33 хв
Щасливе, шосе Харківське, 1-В
Всього: упаковка (1)
140,95
Економія: -4,23 грн
136,72 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 40
Всього: упаковка (1)
140,95
Економія: -4,23 грн
136,72 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
Всього: упаковка (1)
140,95
Економія: -4,23 грн
136,72 грн
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Лісники, вул. Ватутіна, 170
Всього: упаковка (1)
140,95
Економія: -4,23 грн
136,72 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 4
Всього: упаковка (1)
140,95
Економія: -4,23 грн
136,72 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Бровари, вул. Київська, 156
Всього: упаковка (2)
140,95
Економія: -4,23 грн
136,72 грн
Будь здоровий
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Гришка Михайла, 5
Всього: упаковка (1)
140,95
Економія: -4,23 грн
136,72 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Бровари, вул. Київська, 241
Всього: упаковка (1)
140,95
Економія: -4,23 грн
136,72 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 33 хв
Київ, вул. Тростянецька, 47
Всього: упаковка (1)
131,67
Економія: -22,63 грн
109,04 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється за 33 хв
Київ, шосе Столичне, 103/3
Всього: упаковка (1)
140,95
Економія: -4,23 грн
136,72 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, шосе Харківське, 144-Б
Всього: упаковка (1)
140,95
Економія: -4,23 грн
136,72 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється за 33 хв
Київ, вул. Заболотного Академіка, 37
Всього: упаковка (1)
137,10
Економія: -4,11 грн
132,99 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 12
Всього: упаковка (1)
140,95
Економія: -4,23 грн
136,72 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється за 33 хв
Київ, вул. Інженерна, 1
Всього: упаковка (1)
140,95
Економія: -4,23 грн
136,72 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється за 33 хв
Київ, вул. Антоновича, 176
Всього: упаковка (1)
140,95
Економія: -4,23 грн
136,72 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Воскресенський, 36
Всього: упаковка (1)
140,95
Економія: -4,23 грн
136,72 грн