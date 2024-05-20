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АРОМАКОМПОЗИЦІЯ СУМІШ ЕФІРНИХ ОЛІЙ НАТУРАЛЬНИХ 10 мл "Злови удачу" - Запоріжжя (294228) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (1)
95,30
Економія: -15,30 грн
80,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 33 хв
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
Всього: упаковка (1)
104,70
Економія: -11,01 грн
93,69 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 03 хв
Запоріжжя, вул. Космічна, 96
Всього: упаковка (1)
101,71
Економія: -14,87 грн
86,84 грн
В інших містах:
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 33 хв
Дніпро, просп. Науки, 171
Всього: упаковка (1)
109,18
Економія: -11,42 грн
97,76 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється за 03 хв
Дніпро, вул. Березинська, 28
Всього: упаковка (1)
102,75
Економія: -12,00 грн
90,75 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 03 хв
Павлоград, вул. Західнодонбаська, 3-А
Всього: упаковка (1)
124,32
Економія: -11,39 грн
112,93 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Південний, 29-Б
Всього: упаковка (1)
100,20
Економія: -10,77 грн
89,43 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 03 хв
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 35-Б
Всього: упаковка (1)
102,87
Економія: -11,73 грн
91,14 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 33 хв
Кременчук, вул. Халаменюка, 14
Всього: упаковка (1)
103,99
Економія: -18,62 грн
85,37 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кременчук, вул. Небесної Сотні, 22/13
Всього: упаковка (3)
125,75
Економія: -17,31 грн
108,44 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 03 хв
Кременчук, просп. Свободи, 31
Всього: упаковка (1)
102,24
Економія: -14,62 грн
87,62 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 03 хв
Кропивницький, просп. Європейський, 13-А
Всього: упаковка (1)
101,52
Економія: -16,15 грн
85,37 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Незалежності, 15/18
Всього: упаковка (1)
96,18
Економія: -7,77 грн
88,41 грн
Медпрепарати
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Херсон, вул. Кулика Іллюші, 139/4
Всього: упаковка (1)
95,81
Економія: -12,83 грн
82,98 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Миргород, вул. Гоголя, 114
Всього: упаковка (3)
111,33
Економія: -11,37 грн
99,96 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Охтирка, пров. Харківський, 2
Всього: упаковка (1)
99,20
Економія: -7,90 грн
91,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 03 хв
Черкаси, вул. Самійла Кішки, 216
Всього: упаковка (1)
100,01
Економія: -7,47 грн
92,54 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Корсунь-Шевченківський, вул. Ярослава Мудрого, 38
Всього: упаковка (1)
93,37
Економія: -5,94 грн
87,43 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 40
Всього: упаковка (1)
105,00
Економія: -3,15 грн
101,85 грн
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Лісники, вул. Ватутіна, 170
Всього: упаковка (2)
105,00
Економія: -3,15 грн
101,85 грн