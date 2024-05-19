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АРОМАКОМПОЗИЦІЯ СУМІШ ЕФІРНИХ ОЛІЙ НАТУРАЛЬНИХ 10 мл формула здоров'я в сезон застуд - Львів (294224) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Swiss pharmacy
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Відчинено Зачиняється за 19 хв
Львів, вул. Дорошенка, 8
Всього: упаковка (1)
107,02 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 19 хв
Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
Всього: упаковка (1)
108,80
Економія: -18,11 грн
90,69 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 19 хв
Львів, вул. Володимира Великого, 105-А
Всього: упаковка (2)
108,88
Економія: -17,37 грн
91,51 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 19 хв
Дрогобич, пл. Ринок, 27
Всього: упаковка (1)
97,29 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 19 хв
Дрогобич, пл. Ринок, 27
Всього: упаковка (1)
108,11
Економія: -14,46 грн
93,65 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Сокаль, вул. Тартаківська, 2
Всього: упаковка (1)
100,21 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Броди, вул. Золота, 24
Всього: упаковка (1)
97,29 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Івано-Франківськ, вул. Тролейбусна, 1
Всього: упаковка (1)
97,29 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:30
Івано-Франківськ, вул. Стуса Василя, 13-А
Всього: упаковка (2)
97,29 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 10
Всього: упаковка (1)
102,15 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чортків, вул. Бандери Степана, 11
Всього: упаковка (1)
97,29 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 19 хв
Чортків, вул. Шевченка Тараса, 14
Всього: упаковка (2)
97,29 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ковель, вул. Незалежності, 108
Всього: упаковка (2)
97,29 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 19 хв
Ковель, бульв. Лесі Українки, 11
Всього: упаковка (1)
97,29 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Свалява, вул. Головна, 76/15
Всього: упаковка (1)
97,29 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 19 хв
Рівне, вул. Кулика і Гудачека, 32
Всього: упаковка (1)
107,02 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Рівне, просп. Князя Романа, 3
Всього: упаковка (1)
97,29 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Капушанська, 19
Всього: упаковка (1)
107,50
Економія: -10,86 грн
96,64 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хуст, вул. Карпатської Січі, 40
Всього: упаковка (1)
97,29 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Костопіль, вул. Грушевського Михайла, 27/3
Всього: упаковка (2)
97,29 грн