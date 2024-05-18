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АРОМАКОМПОЗИЦІЯ СУМІШ ЕФІРНИХ ОЛІЙ НАТУРАЛЬНИХ 10 мл формула здоров'я в сезон застуд - Харків (294224) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (1)
108,76
Економія: -16,23 грн
92,53 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 23 хв
Харків, просп. Науки, 39
Всього: упаковка (1)
97,29 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 23 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 155
Всього: упаковка (1)
108,29
Економія: -11,20 грн
97,09 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 33
Всього: упаковка (1)
106,71
Економія: -9,22 грн
97,49 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 23 хв
Харків, вул. Проскури Академіка, 3-В
Всього: упаковка (2)
97,29 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Ювілейний, 94-А
Всього: упаковка (1)
97,29 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 72-Д
Всього: упаковка (1)
106,98
Економія: -9,08 грн
97,90 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 23 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 272-Д
Всього: упаковка (1)
102,15 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чугуїв, бульв. Комарова Космонавта, 3
Всього: упаковка (2)
97,29 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 23 хв
Охтирка, пров. Харківський, 3
Всього: упаковка (1)
105,85
Економія: -7,92 грн
97,93 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 23 хв
Охтирка, пров. Харківський, 2
Всього: упаковка (1)
105,30
Економія: -8,29 грн
97,01 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Полтава, вул. Небесної Сотні, 15/32
Всього: упаковка (1)
108,14
Економія: -16,94 грн
91,20 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 46
Всього: упаковка (1)
108,39
Економія: -16,07 грн
92,32 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 23 хв
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 37
Всього: упаковка (2)
97,29 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Полтава, вул. Соборності, 64-Е
Всього: упаковка (1)
108,69
Економія: -11,17 грн
97,52 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Зіньківська, 4-А
Всього: упаковка (2)
97,29 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Мазепи Івана, 3
Всього: упаковка (1)
97,29 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. 23-го Вересня, 11
Всього: упаковка (1)
102,15 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Полтава, вул. Великотирнівська, 35/2
Всього: упаковка (1)
106,01
Економія: -10,33 грн
95,68 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Великотирнівська, 35/2
Всього: упаковка (1)
97,29 грн