АРОМАКОМПОЗИЦІЯ СУМІШ ЕФІРНИХ ОЛІЙ НАТУРАЛЬНИХ 10 мл формула здоров'я в сезон застуд - Харків (294224) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 8 аптеках
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Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Мед-сервіс
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Харків, просп. Науки, 39
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Харків, вул. Полтавський Шлях, 155
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 33
Мед-сервіс
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Харків, вул. Проскури Академіка, 3-В
Мед-сервіс
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Харків, просп. Ювілейний, 94-А
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Харків, просп. Перемоги, 72-Д
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Мед-сервіс
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Харків, просп. Героїв Харкова, 272-Д
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Чугуїв, бульв. Комарова Космонавта, 3
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Охтирка, пров. Харківський, 3
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Охтирка, пров. Харківський, 2
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Полтава, вул. Небесної Сотні, 15/32
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Полтава, вул. Шевченка Тараса, 46
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 23 хв
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 37
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 53 хв
Полтава, вул. Соборності, 64-Е
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Зіньківська, 4-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Мазепи Івана, 3
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. 23-го Вересня, 11
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Всього: упаковка (1)
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Полтава, вул. Великотирнівська, 35/2
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Великотирнівська, 35/2