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АВЕН СІКАЛЬФАТ КРЕМ АНТИБАКТЕРІАЛЬНИЙ ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ ЧУТЛИВОЇ ПОДРАЗНЕНОЇ ТА УШКОДЖЕНОЇ ШКІРИ БЕЗ МОКНУТТЯ 40 мл - Львів (130151) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 13 аптеках
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Шпитальна, 11
Всього: упаковка (1)
360,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (1)
360,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (2)
290,37
Економія: -12,85 грн
277,52 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1)
360,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:30
Львів, вул. Під Дубом, 7-Б
Всього: упаковка (2)
360,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється за 13 хв
Львів, вул. Стрийська, 1
Всього: упаковка (1)
360,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 16-И
Всього: упаковка (9)
360,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 67
Всього: упаковка (1)
293,59
Економія: -16,07 грн
277,52 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 101
Всього: упаковка (1)
289,12
Економія: -11,60 грн
277,52 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 65
Всього: упаковка (1)
360,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Широка, 70-В
Всього: упаковка (1)
294,53
Економія: -17,01 грн
277,52 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Кульпарківська, 226-А
Всього: упаковка (5)
360,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Червоної Калини, 64
Всього: упаковка (1)
286,82
Економія: -9,30 грн
277,52 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Золочів, вул. Шашкевича, 8
Всього: упаковка (1)
290,51
Економія: -12,99 грн
277,52 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Золочів, вул. Бандери Степана, 3
Всього: упаковка (1)
360,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дрогобич, вул. Володимира Великого, 1-Р
Всього: упаковка (1)
360,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Стрий, просп. Чорновола В'ячеслава, 2/1
Всього: упаковка (1)
331,83 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Трускавець, вул. Стебницька, 43-А
Всього: упаковка (1)
360,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 53/21
Всього: упаковка (1)
289,93
Економія: -12,41 грн
277,52 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, бульв. Південний, 20
Всього: упаковка (1)
334,44 грн