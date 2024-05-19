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URIAGE ІСЕАК ДЕРМАТОЛОГІЧНЕ МИЛО "МИЛО БЕЗ МИЛА" 100 г - Львів (91041) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 14 хв
Львів, просп. Шевченка Тараса, 22
Всього: упаковка (1)
356,40 грн
Аптека 3і
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Відчинено Цілодобово
Львів, вул. Любінська, 104
Всього: упаковка (1)
427,50 грн
В інших містах:
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 14 хв
Тернопіль, вул. Тролейбусна, 8-А
Всього: упаковка (1)
356,40 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Тернопіль, вул. Сагайдачного, 3/7
Всього: упаковка (1)
356,40 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Рівне, вул. Соборна, 135
Всього: упаковка (2)
401,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Мукачево, вул. Духновича Олександра, 2
Всього: упаковка (1)
345,40 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, пл. Корятовича, 8/1
Всього: упаковка (1)
356,40 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Ужгород, вул. Волошина Августина, 12/16
Всього: упаковка (1)
399,57 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, пл. Шандора Петефі, 13
Всього: упаковка (1)
356,40 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 14 хв
Ужгород, просп. Свободи, 7/26
Всього: упаковка (1)
356,40 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Ужгород, вул. Возз'єднання, 39-А
Всього: упаковка (1)
356,40 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 14 хв
Ужгород, вул. Минайська, 37-Б
Всього: упаковка (1)
299,95 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Берегове, пл. Кошута, 7
Всього: упаковка (1)
299,95 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 38
Всього: упаковка (2)
439,49 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Соборна, 46
Всього: упаковка (1)
380,54 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, перех. Київська / Театральна, 7/4
Всього: упаковка (1)
395,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Житомир, вул. Київська, 77
Всього: упаковка (1)
363,79 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Здановської Юлії, 50/2
Всього: упаковка (1)
424,10 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 35
Всього: упаковка (2)
401,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
Всього: упаковка (1)
431,71 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (4)
434,27 грн