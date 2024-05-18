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URIAGE ІСЕАК ДЕРМАТОЛОГІЧНЕ МИЛО "МИЛО БЕЗ МИЛА" 100 г - Харків (91041) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 19 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (2)
377,84 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється за 26 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
375,37 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 26 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
434,63 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (2)
377,29 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (2)
376,63 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (2)
375,94 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Всього: упаковка (1)
401,01 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (2)
373,83 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (2)
400,12 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (1)
373,81 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Космічна, 25
Всього: упаковка (1)
435,12 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (1)
433,63 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 26 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
Всього: упаковка (1)
377,41 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Гагаріна, 177
Всього: упаковка (1)
430,95 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
Всього: упаковка (1)
378,33 грн
Аптека ваш консультант
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Ювілейний, 57/106
Всього: упаковка (1)
373,53 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Героїв Праці, 9
Всього: упаковка (1)
375,83 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Людвіга Свободи, 31
Всього: упаковка (1)
435,40 грн
Класна аптека
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Харків, вул. Клочківська, 104-А
Всього: упаковка (2)
376,00 грн
В інших містах:
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Первомайський, вул. Центральна, 12-А
Всього: упаковка (1)
432,35 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
Всього: упаковка (2)
380,33 грн