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Косметичні засобиДитяча косметикаJOHNSON'S® ДИТЯЧА ПРИСИПКАЦіни в аптеках

JOHNSON'S® ДИТЯЧА ПРИСИПКА 100 г - Запоріжжя (43901) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 56-А
Всього: упаковка (1)
200,32
Економія: -16,12 грн
184,20 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
Всього: упаковка (3)
175,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 3
Всього: упаковка (1)
179,77
Економія: -13,67 грн
166,10 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 98
Всього: упаковка (1)
198,25
Економія: -38,07 грн
160,18 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 12
Всього: упаковка (1)
165,57 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Сергієнка Василя, 33
Всього: упаковка (1)
182,90
Економія: -15,00 грн
167,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Ювілейний, 29-А
Всього: упаковка (1)
158,68
Економія: -9,48 грн
149,20 грн
В інших містах:
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, бульв. Слави, 28
Всього: упаковка (1)
165,12
Економія: -18,01 грн
147,11 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Нікополь, вул. Електрометалургів, 28
Всього: упаковка (1)
161,51
Економія: -12,41 грн
149,10 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
165,50 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Святогорська, 10
Всього: упаковка (1)
167,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 10-А
Всього: упаковка (1)
165,66 грн
Не болей! семья аптек
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 12
Всього: упаковка (1)
180,66
Економія: -22,06 грн
158,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
Всього: упаковка (1)
163,55
Економія: -15,18 грн
148,37 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
Всього: упаковка (1)
147,45
Економія: -18,79 грн
128,66 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Временна, 2
Всього: упаковка (1)
169,34
Економія: -21,79 грн
147,55 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Олександрівка, вул. Центральна, 2-Г
Всього: упаковка (1)
167,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Калинова, 14
Всього: упаковка (1)
164,01 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Конституції, 19-Д
Всього: упаковка (1)
161,99
Економія: -14,57 грн
147,42 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 35
Всього: упаковка (1)
175,00 грн