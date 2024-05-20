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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яБАЛЬЗАМ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ НІГ "САБЕЛЬНИК"Ціни в аптеках

БАЛЬЗАМ ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ НІГ "САБЕЛЬНИК" 75 мл - Запоріжжя (127097) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 11 аптеках
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (1)
34,00
Економія: -7,00 грн
27,00 грн
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
Всього: упаковка (2)
52,07 грн
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 28
Всього: упаковка (2)
56,99 грн
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 15-А
Всього: упаковка (1)
52,75 грн
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Авраменка, 13
Всього: упаковка (1)
51,88 грн
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Парамонова, 6
Всього: упаковка (2)
51,87 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Товариська, 39
Всього: упаковка (2)
55,62 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється за 13 хв
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Всього: упаковка (2)
34,00
Економія: -8,00 грн
26,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї Бригади, 30
Всього: упаковка (1)
55,11 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сорочинська, 28-Б
Всього: упаковка (2)
55,35 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рубана, 26
Всього: упаковка (2)
55,42 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Томаківка, вул. Лесі Українки, 19
Всього: упаковка (2)
62,14 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Науки, 105
Всього: упаковка (2)
55,04 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 31
Всього: упаковка (1)
52,67 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, просп. Трубників, 25/2
Всього: упаковка (2)
62,15 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Грушевського Михайла, 85-К
Всього: упаковка (1)
55,12 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (3)
55,80 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 4/6
Всього: упаковка (2)
55,10 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 10-А
Всього: упаковка (1)
55,09 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 14-А
Всього: упаковка (2)
55,19 грн