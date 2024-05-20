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Косметичні засобиДитяча косметикаJOHNSON'S® ДИТЯЧА ОЛІЙКАЦіни в аптеках

JOHNSON'S® ДИТЯЧА ОЛІЙКА "Перед сном" 200 мл з ароматом лаванди - Запоріжжя (78873) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 86 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (1)
177,74
Економія: -28,36 грн
149,38 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (1)
146,27 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (2)
115,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
Всього: упаковка (1)
140,02 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
177,13
Економія: -18,47 грн
158,66 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: упаковка (3)
146,23 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87-В
Всього: упаковка (1)
157,36 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (3)
180,20
Економія: -35,96 грн
144,24 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
Всього: упаковка (1)
178,43
Економія: -24,58 грн
153,85 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 7
Всього: упаковка (1)
149,59 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Гончаренка Михайла, 66/5
Всього: упаковка (1)
165,12
Економія: -11,99 грн
153,13 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Шкільна, 13
Всього: упаковка (1)
179,55
Економія: -21,57 грн
157,98 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 9-А
Всього: упаковка (1)
165,92
Економія: -21,27 грн
144,65 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 153
Всього: упаковка (1)
178,35
Економія: -11,60 грн
166,75 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
Всього: упаковка (1)
183,85
Економія: -19,34 грн
164,51 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
Всього: упаковка (1)
176,41
Економія: -18,02 грн
158,39 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Соборний / Фортечна, 81/49
Всього: упаковка (1)
162,37
Економія: -15,62 грн
146,75 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 56-А
Всього: упаковка (1)
170,47
Економія: -15,73 грн
154,74 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 15-А
Всього: упаковка (1)
179,69
Економія: -11,23 грн
168,46 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Глазунова / Павлокічкаська, 11/16
Всього: упаковка (1)
179,94
Економія: -12,34 грн
167,60 грн