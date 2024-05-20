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Косметичні засобиДитяча косметикаJOHNSON'S® ДИТЯЧА ОЛІЙКАЦіни в аптеках

JOHNSON'S® ДИТЯЧА ОЛІЙКА "Перед сном" 200 мл з ароматом лаванди - Одеса (78873) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 82 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (1)
176,56
Економія: -13,00 грн
163,56 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (1)
192,29
Економія: -31,75 грн
160,54 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (2)
182,08
Економія: -15,17 грн
166,91 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (1)
178,26
Економія: -14,44 грн
163,82 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
180,01
Економія: -21,35 грн
158,66 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (1)
180,72
Економія: -17,59 грн
163,13 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (1)
183,93
Економія: -23,72 грн
160,21 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (1)
175,66
Економія: -12,10 грн
163,56 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
Всього: упаковка (3)
137,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Болгарська, 40
Всього: упаковка (1)
182,45
Економія: -17,08 грн
165,37 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 62
Всього: упаковка (1)
177,66
Економія: -13,84 грн
163,82 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грецька, 45
Всього: упаковка (2)
115,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, пл. Грецька, 3/4
Всього: упаковка (1)
180,82
Економія: -31,44 грн
149,38 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Одеса, вул. Преображенська, 83
Всього: упаковка (1)
180,05
Економія: -26,20 грн
153,85 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Буніна, 33
Всього: упаковка (1)
176,43
Економія: -32,10 грн
144,33 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Катерининська / Троїцька, 50/39
Всього: упаковка (2)
158,51
Економія: -14,08 грн
144,43 грн
Аптека tas
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Катерининська / Троїцька, 50/39
Всього: упаковка (2)
142,47 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 110
Всього: упаковка (1)
143,18 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Катерининська, 72
Всього: упаковка (2)
115,00 грн
Аптека tas
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Успенська / Рішельєвська, 44/33
Всього: упаковка (2)
142,27 грн