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Косметичні засобиДитяча косметикаJOHNSON'S® ДИТЯЧА ОЛІЙКАЦіни в аптеках

JOHNSON'S® ДИТЯЧА ОЛІЙКА "Перед сном" 200 мл з ароматом лаванди - Харків (78873) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 156 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (6)
155,40 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 28 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
Всього: упаковка (2)
156,18 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 28 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (1)
179,94
Економія: -21,79 грн
158,15 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 28 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (2)
144,17 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється за 28 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (3)
154,48 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 28 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (3)
138,18 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 28 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
115,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (2)
156,14 грн
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
155,56 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 28 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
179,70
Економія: -20,35 грн
159,35 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: упаковка (1)
155,06 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється за 28 хв
Харків, вул. Молочна, 1
Всього: упаковка (2)
160,23 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (2)
155,83 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (5)
155,79 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 28 хв
Харків, просп. Гагаріна, 26
Всього: упаковка (2)
115,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 137
Всього: упаковка (3)
155,65 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пров. Мовчанівський, 12
Всього: упаковка (1)
146,99 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 28 хв
Харків, просп. Гагаріна, 38
Всього: упаковка (1)
143,65 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 39
Всього: упаковка (1)
151,90 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (3)
154,46 грн