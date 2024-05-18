Всі аптеки України
Косметичні засобиДитяча косметикаJOHNSON'S® ДИТЯЧА ОЛІЙКА "НІЖНІСТЬ БАВОВНИ"Ціни в аптеках

JOHNSON'S® ДИТЯЧА ОЛІЙКА "НІЖНІСТЬ БАВОВНИ" 200 мл - Харків (558831) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 112 аптеках
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 28 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
149,40 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (4)
156,11 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 28 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
149,40 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 28 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
165,00 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (2)
155,36 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 28 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
149,40 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
Всього: упаковка (1)
155,69 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 28 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
149,40 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (5)
156,24 грн
Аптека низькі ціни №1
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 28 хв
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Всього: упаковка (1)
155,91 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 28 хв
Харків, просп. Гагаріна, 26
Всього: упаковка (2)
165,00 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 137
Всього: упаковка (3)
156,65 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пров. Мовчанівський, 12
Всього: упаковка (2)
153,17 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 39
Всього: упаковка (1)
150,85 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (3)
156,94 грн
Аптека низькі ціни №1
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 28 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (2)
155,82 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
149,40 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
149,40 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (2)
154,04 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 28 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 96
Всього: упаковка (4)
151,76 грн