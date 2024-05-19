Нажаль, препарат в аптеках міста Київ не найдено

В інших містах:

Бажаємо здоров'я Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Чигирин, вул. Хмельницького Богдана, 17 Всього: упаковка (1) 132,44 грн Забронювати

Аптека Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Харків, просп. Курчатова Академіка, 4-Б Всього: упаковка (1) 180,50 грн

Аптека Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Харків, вул. Проскури Академіка, 3-А Всього: упаковка (1) 152,50 грн

Сатурн-фарм Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Харків, просп. Героїв Харкова, 268 Всього: упаковка (1) 171,00 грн