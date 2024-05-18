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Косметичні засобиДитяча косметикаJOHNSON'S® ДИТЯЧА ОЛІЙКАЦіни в аптеках

JOHNSON'S® ДИТЯЧА ОЛІЙКА 200 мл з алое - Харків (43301) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 196 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 28 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (1)
160,84
Економія: -15,48 грн
145,36 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (3)
155,16 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 28 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
Всього: упаковка (2)
152,08 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 28 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (2)
179,80
Економія: -21,78 грн
158,02 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється за 28 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
154,82 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 28 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
150,77 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 28 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (6)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
148,70 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (2)
154,87 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 28 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
179,56
Економія: -20,34 грн
159,22 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: упаковка (1)
155,09 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 28 хв
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
Всього: упаковка (1)
155,57 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється за 28 хв
Харків, вул. Молочна, 1
Всього: упаковка (1)
150,23 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 28 хв
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
Всього: упаковка (1)
155,58 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 28 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (1)
177,23
Економія: -24,07 грн
153,16 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (4)
148,78 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 137
Всього: упаковка (2)
156,01 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пров. Мовчанівський, 12
Всього: упаковка (2)
158,61 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
Всього: упаковка (1)
139,44 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (4)
155,58 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (2)
189,44
Економія: -31,64 грн
157,80 грн