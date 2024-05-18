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Косметичні засобиДитяча косметикаJOHNSON'S® ДИТЯЧА ОЛІЙКАЦіни в аптеках

JOHNSON'S® ДИТЯЧА ОЛІЙКА 200 мл - Харків (43300) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 313 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
Всього: упаковка (2)
155,54 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 28 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (1)
137,47 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 28 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (1)
160,84
Економія: -15,48 грн
145,36 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (3)
155,58 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 28 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
Всього: упаковка (2)
155,65 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
Всього: упаковка (2)
155,25 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 28 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (1)
179,94
Економія: -21,79 грн
158,15 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 28 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (2)
156,09 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється за 28 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
155,84 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
155,50 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 28 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (5)
155,27 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 28 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
165,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (3)
156,21 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Всього: упаковка (2)
156,30 грн
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (2)
155,56 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 28 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (2)
179,70
Економія: -20,35 грн
159,35 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: упаковка (3)
155,37 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
Всього: упаковка (1)
156,75 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 28 хв
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
Всього: упаковка (2)
156,84 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється за 28 хв
Харків, вул. Молочна, 1
Всього: упаковка (2)
160,23 грн