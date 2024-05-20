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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яБАЛЬЗАМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ ТІЛА "ШУНГІТ"Ціни в аптеках

БАЛЬЗАМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ ТІЛА "ШУНГІТ" для тіла 75 мл - Запоріжжя (117213) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (1)
59,91
Економія: -7,94 грн
51,97 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
Всього: упаковка (1)
58,77
Економія: -5,02 грн
53,75 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 1-Г
Всього: упаковка (2)
54,46
Економія: -3,38 грн
51,08 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 19
Всього: упаковка (2)
61,43
Економія: -9,46 грн
51,97 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сагайдачного Петра, 7
Всього: упаковка (1)
58,40 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
Всього: упаковка (1)
64,00
Економія: -10,00 грн
54,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється за 14 хв
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Всього: упаковка (1)
64,00
Економія: -11,00 грн
53,00 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Руставі, 2
Всього: упаковка (1)
55,57
Економія: -2,48 грн
53,09 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Марганець, вул. Лермонтова, 29
Всього: упаковка (1)
50,65
Економія: -5,11 грн
45,54 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Марганець, вул. Лермонтова, 29
Всього: упаковка (1)
69,04
Економія: -17,07 грн
51,97 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 22-Д
Всього: упаковка (1)
53,77
Економія: -3,48 грн
50,29 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Багряного Ивана, 17
Всього: упаковка (1)
55,30
Економія: -5,38 грн
49,92 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, просп. Трубників, 25/2
Всього: упаковка (1)
58,10 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, перех. Харківська / Яворницького Дмитра, 2/44
Всього: упаковка (1)
59,47 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
57,38 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
Всього: упаковка (1)
64,90
Економія: -12,93 грн
51,97 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 121
Всього: упаковка (4)
57,06 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, пл. Старомостова, 1
Всього: упаковка (1)
67,64
Економія: -15,67 грн
51,97 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Семафорна, 28
Всього: упаковка (1)
52,82
Економія: -6,91 грн
45,91 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пров. Парусний, 12-Д
Всього: упаковка (1)
64,11
Економія: -12,14 грн
51,97 грн