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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яБАЛЬЗАМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ ТІЛА "ШУНГІТ"Ціни в аптеках

БАЛЬЗАМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ ТІЛА "ШУНГІТ" для тіла 75 мл - Одеса (117213) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 12 аптеках
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
Всього: упаковка (1)
59,07 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, перех. Катерининська / Велика Арнаутська, 70/54
Всього: упаковка (1)
58,39 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (1)
58,37 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Канатна, 72
Всього: упаковка (1)
54,74
Економія: -1,65 грн
53,09 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, дорога Фонтанська, 2
Всього: упаковка (1)
56,52
Економія: -4,55 грн
51,97 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 27
Всього: упаковка (1)
60,40
Економія: -8,43 грн
51,97 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/6
Всього: упаковка (2)
58,85 грн
Єва
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Небесної Сотні, 15/1
Всього: упаковка (1)
65,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 14
Всього: упаковка (2)
52,86
Економія: -7,76 грн
45,10 грн
Южна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
Всього: упаковка (1)
65,90 грн
Будемо здорові разом
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Відчинено Зачиняється о 16:00
Одеса, вул. Канатна, 16
Всього: упаковка (1)
64,20 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 2
Всього: упаковка (3)
64,20 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чорноморськ, просп. Миру, 8-М
Всього: упаковка (1)
59,28 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чорноморськ, вул. 1-го Травня, 7/9-Н
Всього: упаковка (1)
50,73 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Чорноморськ, просп. Миру, 31-Б
Всього: упаковка (1)
61,00
Економія: -9,03 грн
51,97 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чорноморськ, вул. Парусна, 16-Б
Всього: упаковка (4)
50,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Овідіополь, вул. Вертелецького, 20-Б
Всього: упаковка (1)
50,39 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Роздільна, вул. Привокзальна, -
Всього: упаковка (1)
57,29 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Роздільна, вул. Привокзальна, 6
Всього: упаковка (1)
57,38 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Сарата, вул. Крістіана Вернера, 83-В
Всього: упаковка (1)
54,66 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
Всього: упаковка (1)
54,01 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Макарова Адмірала, 58-А
Всього: упаковка (1)
48,14
Економія: -2,90 грн
45,24 грн