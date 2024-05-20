БАЛЬЗАМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ ТІЛА "ШУНГІТ" для тіла 75 мл - Одеса (117213) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 12 аптеках
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Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
Аптека 9-1-1
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Одеса, перех. Катерининська / Велика Арнаутська, 70/54
Аптека 9-1-1
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Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Канатна, 72
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, дорога Фонтанська, 2
Подорожник
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Одеса, вул. Філатова Академіка, 27
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Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/6
Єва
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Одеса, просп. Небесної Сотні, 15/1
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Одеса, просп. Глушка Академіка, 14
Южна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
Будемо здорові разом
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Відчинено Зачиняється о 16:00
Одеса, вул. Канатна, 16
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Гала аптека
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 17:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 2
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чорноморськ, просп. Миру, 8-М
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Чорноморськ, вул. 1-го Травня, 7/9-Н
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Чорноморськ, просп. Миру, 31-Б
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Чорноморськ, вул. Парусна, 16-Б
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Овідіополь, вул. Вертелецького, 20-Б
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Роздільна, вул. Привокзальна, -
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Роздільна, вул. Привокзальна, 6
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Сарата, вул. Крістіана Вернера, 83-В
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Макарова Адмірала, 58-А