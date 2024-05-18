БАЛЬЗАМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ ТІЛА "ШУНГІТ" для тіла 75 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (117213) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 13 аптеках
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Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
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Дніпро, пров. Парусний, 12-Д
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Дніпро, пл. Старомостова, 1
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Дніпро, шосе Донецьке, 121-М
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Дніпро, бульв. Слави, 45
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Дніпро, вул. Багряного Ивана, 17
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Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 22-Д
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Підгородне, вул. Шосейна, 35
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
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Кам'янське, просп. Свободи, 30
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Новомосковськ, перех. Сучкова / Гетьманська, 13/30
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Кам'янське, бульв. Будівельників, 19-А/2
Аптека шар@
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Запоріжжя, вул. Руставі, 2
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Запоріжжя, вул. Сагайдачного Петра, 7
Аптека копійка
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Запоріжжя, просп. Металургів, 16