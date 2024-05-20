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БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ОЧАМИ "ФАУРІН" флакон 10 мл - Запоріжжя (125608) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 89 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (2)
118,81
Економія: -10,24 грн
108,57 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (1)
110,43
Економія: -8,10 грн
102,33 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (2)
115,00
Економія: -19,00 грн
96,00 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (2)
115,00
Економія: -19,00 грн
96,00 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (1)
120,50
Економія: -22,64 грн
97,86 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (2)
111,18
Економія: -3,28 грн
107,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
119,94
Економія: -11,56 грн
108,38 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Гончаренка Михайла, 66/5
Всього: упаковка (2)
112,94
Економія: -9,21 грн
103,73 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Шкільна, 13
Всього: упаковка (1)
112,81
Економія: -9,32 грн
103,49 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 9-А
Всього: упаковка (1)
113,43
Економія: -9,86 грн
103,57 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 153
Всього: упаковка (2)
120,35
Економія: -11,87 грн
108,48 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
Всього: упаковка (1)
111,12
Економія: -8,04 грн
103,08 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, перех. Соборний / Фортечна, 81/49
Всього: упаковка (3)
114,27
Економія: -10,67 грн
103,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 5
Всього: упаковка (1)
109,87
Економія: -6,19 грн
103,68 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 88
Всього: упаковка (1)
127,00
Економія: -31,00 грн
96,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 14
Всього: упаковка (1)
95,93 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 15-А
Всього: упаковка (1)
109,65
Економія: -4,75 грн
104,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Глазунова / Павлокічкаська, 11/16
Всього: упаковка (1)
106,67
Економія: -4,77 грн
101,90 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
Всього: упаковка (1)
110,37
Економія: -5,37 грн
105,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
Всього: упаковка (2)
109,26
Економія: -5,36 грн
103,90 грн