Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено

В інших містах:

1 соціальна аптека Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Київ, вул. Миропільська, 27 Всього: упаковка (1) 163,00 грн Забронювати

1 соціальна аптека Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Чуднів, вул. Житомирська, 14-А Всього: упаковка (1) 163,00 грн Забронювати

Полімед Детальніше Відчинено Зачиняється о 18:00 Графік роботи Одеса, пров. Компасний, 6-В Всього: упаковка (1) 158,40 грн

Соціальна аптека Детальніше Відчинено Зачиняється о 19:00 Графік роботи Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 148/1 Всього: упаковка (1) 158,40 грн