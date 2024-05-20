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BABARIA КРЕМ ДЛЯ ТІЛА З КОКОСОВОЮ ОЛІЄЮ 400 мл для дуже сухої шкіри - Одеса (721147) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 148
Всього: упаковка (2)
395,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, пров. Семафорний, 4
Всього: упаковка (3)
395,00 грн
В інших містах:
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Херсон, вул. Кулика Іллюші, 133
Всього: упаковка (1)
395,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Подільськ, пров. Незалежності, 1-А
Всього: упаковка (1)
395,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Дерусової Інни, 2
Всього: упаковка (3)
395,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Незалежності України, 16-Б
Всього: упаковка (1)
395,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 1-А
Всього: упаковка (1)
395,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Олександрія, просп. Соборний, 98
Всього: упаковка (1)
395,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Олександрія, просп. Соборний, 11
Всього: упаковка (1)
395,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тараща, вул. Шевченка Тараса, 35
Всього: упаковка (1)
395,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Вінниця, вул. Оводова Миколи, 51
Всього: упаковка (1)
395,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Юності, 20/73
Всього: упаковка (1)
395,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кременчук, вул. Соборна, 21
Всього: упаковка (1)
395,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Чорних Запорожців, 26-Д
Всього: упаковка (2)
395,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 8
Всього: упаковка (2)
395,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Царичанка, вул. Першотравнева, 2
Всього: упаковка (1)
395,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Дніпро, вул. Нижньодніпровська, 17
Всього: упаковка (1)
395,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Скальда Сергея, 13-Б
Всього: упаковка (2)
395,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Чернівці, вул. Хотинська, 43
Всього: упаковка (2)
395,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Васильків, вул. Декабристів, 2
Всього: упаковка (2)
395,00 грн