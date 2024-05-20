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BABARIA КРЕМ ДЛЯ ТІЛА ФРЕШ ГЕЛЬ З АЛОЕ 400 мл - Запоріжжя (720930) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 148
Всього: упаковка (3)
395,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Преображенського Інженера, 13
Всього: упаковка (3)
395,00 грн
В інших містах:
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Науки, 171
Всього: упаковка (1)
395,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Незалежності, 11
Всього: упаковка (3)
395,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Харківська, 7
Всього: упаковка (1)
395,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (2)
395,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 2
Всього: упаковка (2)
395,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, пров. Парусний, 14-А
Всього: упаковка (1)
395,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Калинова, 82-Б
Всього: упаковка (2)
395,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Слобожанське, вул. Сухомлинського Василя, 44
Всього: упаковка (3)
395,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Нижньодніпровська, 17
Всього: упаковка (4)
395,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Покровське, вул. Центральна, 17
Всього: упаковка (2)
395,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Павлоград, вул. Верстатобудівельників, 8/3
Всього: упаковка (2)
395,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Павлоград, вул. Незалежності, 166
Всього: упаковка (1)
395,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 17-В
Всього: упаковка (1)
395,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 11
Всього: упаковка (1)
395,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв Маріуполя, 40-З
Всього: упаковка (1)
395,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Магістральна, 12
Всього: упаковка (2)
395,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Незалежності України, 16-Б
Всього: упаковка (1)
395,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, вул. Гетьмана Мазепи Івана, 85-А
Всього: упаковка (1)
395,00 грн