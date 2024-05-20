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BABARIA КРЕМ ДЛЯ ТІЛА З ВІТАМІНОМ C 400 мл - Одеса (720902) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 39/4
Всього: упаковка (1)
395,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 54
Всього: упаковка (1)
395,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 148
Всього: упаковка (2)
395,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 25
Всього: упаковка (1)
395,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 25
Всього: упаковка (1)
395,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Фонтанська, 63
Всього: упаковка (2)
395,00 грн
В інших містах:
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Олександрія, просп. Соборний, 98
Всього: упаковка (1)
395,00 грн
Будьте здорові
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ставище, вул. Паркова, 6
Всього: упаковка (1)
395,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Вінниця, вул. Оводова Миколи, 51
Всього: упаковка (1)
395,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Вінниця, вул. 600-річчя, 17
Всього: упаковка (1)
395,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Юності, 20/73
Всього: упаковка (2)
395,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Кременчук, вул. Соборна, 18/14
Всього: упаковка (1)
395,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Преображенського Інженера, 13
Всього: упаковка (1)
395,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, просп. Незалежності, 57
Всього: упаковка (1)
395,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Чорних Запорожців, 26-Д
Всього: упаковка (2)
395,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 148
Всього: упаковка (1)
395,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Біла Церква, вул. Павліченко, 49/1
Всього: упаковка (1)
395,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 5/13
Всього: упаковка (1)
395,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, бульв. Олександрійський, 58-Г
Всього: упаковка (3)
395,00 грн
Будьте здорові
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Ржищів, вул. Соборна, 31
Всього: упаковка (1)
395,00 грн