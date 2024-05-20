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А-ДЕРМА ЕКЗОГЕМА КОНТРОЛ КРЕМ 400 мл - Запоріжжя (701793) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Героїв, 11-Б
Всього: упаковка (1)
878,95 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Єкатеринославський, 1
Всього: упаковка (1)
966,85 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
Всього: упаковка (1)
1010,79 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 67
Всього: упаковка (2)
878,95 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Космонавтів, 15
Всього: упаковка (1)
862,32 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Вільямса Академіка, 93/1
Всього: упаковка (1)
1054,74 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Москаленка Сергія, 16-Г
Всього: упаковка (1)
815,50 грн
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Лісники, вул. Ватутіна, 170
Всього: упаковка (1)
1078,00
Економія: -215,60 грн
862,40 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Столичне, 103/3
Всього: упаковка (1)
1078,00
Економія: -215,60 грн
862,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Княжий Затон, 9
Всього: упаковка (2)
815,50 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 12
Всього: упаковка (1)
1078,00
Економія: -32,34 грн
1045,66 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мілютенка, 12-А
Всього: упаковка (1)
825,52 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 34
Всього: упаковка (1)
922,90 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16
Всього: упаковка (1)
878,95 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Всього: упаковка (1)
924,49 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Чабани, вул. Машинобудівників, 5-Д
Всього: упаковка (2)
1010,79 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
Всього: упаковка (1)
819,41 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Практична, 2
Всього: упаковка (1)
922,90 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, дорога Кільцева, 1
Всього: упаковка (1)
985,95
Економія: -197,15 грн
788,80 грн
Віталюкс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (2)
878,95 грн